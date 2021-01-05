بن عجمية بوعبد الله…الانتصار للفكرة

بقلم: جمال نصرالله

يسعدنا في هذه اللفتة الموجزة أن نزف إلى شخصكم الكريم هذه التحية الأخوية والفكرية الملفقة بمنازل الأدباء الأحرار أينما حلوا وارتحلوا. من حملة مشعل الكلمة الطيبة والرنانة بل الشبيهة بحركة الرصاص،الذي لا يخطئ هدفا محددا،واضعين في حسباننا بأنكم لستم بالقلم الهيّن والذي لن يدخر أي جهد مقصود من أجل إنارة الدروب المظلمة والكثير من الزوايا التي هي بحاجة إلى بصيص من الأمل كي تصبح أرضية خصبة لكثير من المواهب الخلاقة.. الطامحة إلى التغيير بسلاح الكلمة ؟ا ـ قرأنا لكم أستاذنا الكريم وعرفنا قدركم الواسع وأنكم تكتبون ببساطة البؤساء من حملة أثقال الهم الذي هو بوزن الجبال…وأن ترتيب الألفاظ عندكم شبيه بترصيع الذهب الخالص ..بعد أن كان مجرد طمي وثرى ؟ا ثم صيرتموه ببساطة الأبرياء إلى كراسات ومعاجم يعود إليها كل قارئ من الوهلة الأولى.

أسلوبكم البسيط هو المرآة الناصعة حتى وهي محاطة بالصدأ في كل الزوايا والحواشي …ـ لكنه في الأخير هو الانتصار للمعنى البليغ ـ …بل انتصاركم للفكرة الجوهر كان وسيظل هو المبتغى المأمول (وهكذا كنتم وحرصتم دوما) قرأنا لكم في السياسة والأدب والديمقراطية وفي الدين…وكان جلها يصب في خانة الوعي المفقود في طول وعرض هذا الوطن الشاسع .لكم منا أسمى معاني الاعتراف بما يلج خواطركم وأفئدتكم من مساع هادفة إلى نبش كل موروث ترونه صالح في سياقه التاريخي ليس إلا؟ا وأن الكتابة هي حنكة العظماء من الفلاسفة المتكلمين ممن يناشدون القول الصائب والحق….وأن طريقة وتقنية كل ذلك تنبع من عقل راجح ويفقه علم القياس والتحديد بل واضع زبائد الأشياء مكان الركائز العليا والأساسية…وطريقتكم الحفرية تذكرنا بكبار العقول العربية التي نجحت في أن تحيط من حولها الجماهير العريضة لا لشيء سوى حذاقتها في السهل الممتنع…بعيدا عن استعراض العضلات اللغوي والتقعر اللفظي…وهذا هو الأصل في كل عملية فنية( وما الكتابة إلا أحد هاته الفنون) كالأستاذ المصري الكبير عبد الحليم قنديل وفيصل القاسم

ورشاد أو داوود وعلي الصالح ويحي الكبيسي وصبحي حديدي …وعلى وزن انزلوا الناس منازلهم…نحن نعي وندرك بأن خوضكم في مجال النشر سوف يجعل من طروحاتكم

والبعيدة عن العمل الأكاديمي . تزيد من حدة التأثير السيوسيوكتابي أي داخل مجتمع الكتاب والأقلام النيرة لهذا لوطن.. لقد رسم نوع كتاباتكم خطوط طول وعرض لقارة بأكملها تملأوها الشروحات والتفاسير الفكرية الهامة لأمهات المعضلات التي ظل ولا زال العقل العربي بالخصوص يتخبط فيها ويتألم أنينيا منها…وقدرما هي مشاكل عقلية فهي من بنات

المجتمع الذي مازال أسير التقاليد البالية والخرافات المتوارثة في العقل الجمعي…وسوف لن يكون لها الفتح المبين ؟ا إلا باستمرارية النضال الكتابي….ـ هذا إن سلمّنا بأن الكتابة هي ديدن العقلاء وقدرهم المحتوم ـ اليوم جزائرنا الجديدة بحاجة ماسة إلى مثل ما تطرزه أحرفكم الجذابة…لأنه كما يقال في المثل اليوناني( أن تقرأ وتكتب فأنت تمتلك أربعة عيون) وهذا ما نخاله من أثر طيب سوف ينطلي على جل ما تخوضون فيه من حفر معرفي…بعيدا عن الاستعانة بالمصطلحات والمفاهيم الغربية التي أدهشت الكثير من المصدومين من حداثة الغرب وما بعد حداثتهم كما هم يزعمون…يوم يكتبون لقراء من كواكب أخرى…. لقد اتسعت في هذا العصر والزمن المليء بالأسماء دائرة المتنطعين على عالم النشر المتسارع المتهافت…وكأن بهم النشر والطبع الكثير هو سبيل الشهرة والنجاح ,غير أن النجاح الحقيقي هو في قوة وصلابة الرأي الراجح والصائب…ففي بعض المرات تجد عمودا كتابيا لا تتعدى أحرفه وكلماته المئة مشحون بالأفكار الدسمة خير من قراءتك لثلاث روايات أو مجموعات شعرية تمتص منك أسابيع وأشهرمن الأيام ….أو كما قال مؤخرا الأعرج واسيني…أغلب الأعمال الروائية المطبوعة اليوم مجرد خواطر عابرة ؟ا وهذا دليل عن أن الكتابة ليست حشوا لفظيا بل هي عصارة تجارب ورؤى حادة وثاقبة تمس المفاصل الحساسة لكل قضية ومحنة…أخيرا نحييك أستاذنا الكريم بألف تحية ونقولها للمرة الألف ما أحوجنا لمثل أفكارك النيّرة والهادفة الصائبة…بعيدا عن كل تكليف وحشو غير مقصود…والأبغض من ذلك إن كان مقصودا …وهذا على وزن فاقد الشيء لا يعطيه؟ا