بن عبد الرحمان: نتائج الإصلاحات المالية الشاملة بدأت تظهر ميدانيا

أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الأمم، أن “الإصلاحات المالية الشاملة التي باشرتها وزارة المالية بدأت تظهر نتائجها ميدانيا”.

وقال بن عبد الرحمان، خلال لقاء الحكومة مع الولاة، أن “الإصلاح الذي شمل إدارة الجمارك أستهل بإعادة صياغة الإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم نشاط الجمارك وإعادة تنظيم إدارة الجمارك”.

وأشار وزير المالية أن “هذه الإصلاحات ركزت على تعزيز أنظمة مكافحة ورقمنة النشاط الجمركي”.

كما أوضح بن عبد الرحمان أن “إصلاح إدارة الجمارك يشمل تقدما ملحوظا يمكن معاينته من خلال نشر بعض الخدمات على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجمارك”.

وقال الوزير أن “الإصلاحات ستتيح نظام المعلومات الجديد تسييرا رقميا لنشاط الجمارك”.

وتطرق وزير المالية أيضا إلى أن “وزارة المالية تعمل في هذا الصدد على كل المستويات من أجل خلق ديناميكية جديدة وفعالة، ومن أجل إرساء قوعد وآليات تسمح للجماعات المحلية بالقيام بدورها المؤسساتي”.

وأكد وزير المالية أن “وزارة المالية تهدف من خلال اصلاحياتها التي باشرتها على كل من المستويات إلى تقريب الإدارة من المواطن على امتداد كامل التراب الوطني، وذلك من خلال إجراءات واضحة تتمثل في الهياكل الجديدة الخاصة بالضرائب وأملاك الدولة والخزينة وكذا القباضات”.

وأضاف وزير المالية إلى أن “الإجراءت النوعية ورقمنة القطاع وتبسيط الإجراءت الإدارية للمواطن، تشكل احد الإنشغالات الكبرى لقطاعنا والبروقراطية السلبية التي تعيق المسار الحسن للعمل الإداري والحس التنموي”.

وتطرق وزير المالية إلى أن “قطاع المالية يهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية والضريبة من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي”.

وكشف بن عبد الرحمان أيضا إلى أن ” الوزارة شرعت في إصلاحات عميقة تتمحور أساسا حول إصلاح ومراجعة النظام المالي ومكوناته بزيادة الكفاءة في تعبئة واستخدام المواد المالية العامة وكذا إصلاح النظام المالي والمصرفي”.

وقال وزير المالية أن “الإصلاحات التي تم الشروع فيها تهدف إلى إرساء الشفافية ورقمنة القطاع، وترشيد النفقات العامة وتعزيز الرقابة على إستعمال الموارد العمومية وكذا تحسين مناخ الإستثمار”.

وأكد الوزير أنه “تم المباشرة في إصلاح رئيسي أول تمثل أساسا في الإصلاح الجبائي وتنظيم الإدارة الجبائية بالإضافة إلى إصلاح نظام الميزانية”.

وبخصوص إصلاح إدارة املاك الدولة اكد وزير المالية أن “إصلاح إدارة أملاك الدولة يهدف أساسا لتحسين مستوى أدائها ونجاعتها وإستعادة أملاك الدولة والعقار سيتيح بإستمرار رقمنة وثائق عقارية وترقية الاستثمار”.