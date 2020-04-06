بن صالح يتبرع براتب شهر للدولة لمواجهة فيروس “كورونا”

– أعلن رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، تبرعه براتب شهري للحساب الوطني المفتوح لاستقبال المساعدات لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقال بن صالح، في رسالة، بثها التلفزيون العمومي، اليوم الاثنين: في هذه الظرورف الصعبة والاستثنائية التي تواجهها بلادنا التي تملي التعبئة والتجنيد للالتزام بالتدابير الوقائية نحتاج إلى ذلك التضامن الوطني المعهود لدى شعبنا لاجتياز هذه الأيام العصيبة، وكتعبير عن مساهمتي الشخصية المتواضعة في هذه الهبة الوطنية لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا، أتبرع براتب شهري للحساب الوطني المفتوح لهذا الغرض”.