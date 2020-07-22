بن شاعة لن يلعب للصفاقسي الموسم المقبل

ج.ن

أكد المدير العام لفريق اتحاد العاصمة عبد الغاني هادي، أن اللاعب زكريا بن شاعة، سيعود رسميا إلى الفريق، وسيكون حاضرا الموسم المقبل كمهاجم ثالث رفقة محيوص وعبد الجليل أسامة، مشيرا إلى أن قضية أموال الإعارة ستحل قريبا، حيث أن إدارة الصفاقسي التونسي راسلت إدارة الاتحاد وطلبت منها رقم الحساب البنكي من اجل تسديدها مباشرة، كما أنها وعدت الفريق بأن تلك الأموال ستضخ في الحساب فور تجهيزها.

وكان المدرب الحالي للنادي الصفاقسي فتحي جبال قد أكد على إدارة النادي التونسي بأن تباشر إجراء إنهاء التعاقد مع المهاجم الجزائري زكريا بن شاعة، الذي تم انتدابه في الميركاتو الشتوي من اتحاد العاصمة بعقد إعارة إلى نهاية الموسم مع أفضلية الشراء، ووفقا لتأكيدات المدرب فتحي جبال فإن الصفاقسي ظفر بصفقة مثالية للغاية من الناحيتين المالية والرياضية، ذلك أن بن شاعة ورغم عدم مشاركته في المباريات لأسباب صحية ثم بداعي إيقاف النشاط بسبب الحجر الصحي، إلا أنه أثبت في التدريبات أنه لاعب مميز وأن قيمة تسريحه لا تمثل شيئا قياسا بإمكانياته، حيث وضع اتحاد العاصمة الجزائري بندا بقيمة 100 ألف يورو (نحو 320 ألف دينار تونسي) مقابل تسريح لاعبه.