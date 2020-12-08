بن سماعين يستدعي 30 لاعبا تحسبا لدورة لوناف

القائمة ضمّت 8 لاعبين مغتربين

كشف مدرب المنتخب الوطني لفئة اقل من 20 عاما صابر بن سماعين عن القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا المقررة بتونس خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 27 ديسمبر المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات البطولة الإفريقية لنفس الفئة والتي تجري ما بين 14 فيفري و14 مارس 2021 في موريتانيا، وأقدم الناخب الوطني على توجيه الدعوة إلى قائمة تضم مجموع 30 لاعبا، تحسبا لأي مستجدات تخص فيروس كورونا المستجد وتفاديا لأي طارئ في آخر لحظة، حيث تميزت القائمة التي تم توجيه الدعوة لها من اجل المشاركة في بطولة “لوناف” تواجد ثمانية لاعبين مغتربين ينشطون في الدوري الفرنسي، تمكنت الفاف من الحصول على موافقة أنديتهم للسماح لهم بالالتحاق بأرض الوطن والتنقل مع التشكيلة الوطنية إلى تونس للعب المنافسة الإقليمية، باعتبار أن تاريخ المنافسة يجري خارج تواريخ الفيفا، وضمنت الفاف مشاركة كل من سيريل باتريك خيثر ومهدي لقمان بلوج لاعبا أولمبيك مارسيليا، وماسينسا أوفلة وحسين تواتي باريس سان جيرمان، وسام فرج سوشو، تيدي بلهندي نيس، إلياس ميشال لخضر أميان ورضوان تبحريتي ملعب ريمس.

وشرع الخضر منذ أول امس في تربص تحضيري على مستوى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى أين يخضعون إلى تدريبات يومية من أجل تحضير المشاركة في الدورة الكروية والاستعداد جيدا للموعد سعيا منهم إلى ضمان إحدى تأشيرات التأهل إلى العرس الكروي القاري المبرمج مطلع العام الجديد، أين تسافر بعثة الوفد الجزائري السبت المقبل إلى تونس، ويخوضون أول مبارياتهم في 15 ديسمبر المقبل أمام منتخب البلد المضيف قبل ملاقاة المغرب في 18 من نفس الشهر، ليبيا 21 منه والاختتام بمقابلة أمام مصر في 24 من نفس الشهر أين تجري جميع المباريات على ملعب المنزه في العاصمة تونس.

عيشة ق.