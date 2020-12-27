بن سماعين: لم يعد لي أي دافع للبقاء مدربا للمنتخب

كشف مدرب المنتخب الوطني لفئة اقل من 20 سنة صابر بن سماعين بأنه يعتبر مهمته قد انتهت على رأس التشكيلة الوطنية التي حصدت الخيبة خلال مشاركتها الأخيرة في دورة اتحاد شمال إفريقيا لذات الفئة بتونس، خاصة بعد الخروج بدون تحقيق اي انتصار في تلك البطولة وتضييع الهدف المرجو من تكل المشاركة وهو اقتطاع إحدى تأشيرتي التأهل إلى كاس إفريقيا بموريتانيا لذات الفئة في العام الجديد، وقال بن سماعين في تصريحات صحفية اليوم: “أنا اعتبر مهمتي قد انتهت مع المنتخب الوطني لفئة اقل من 20 سنة، فلم يعد لي أي دافع للبقاء”، وأضاف: “ما قد يجهله البعض هو أن عقدي ينتهي مع نهاية الشهر الجاري، ولا اعتقد أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تفكر في تجديده”، وتابع: “لقد وقع العقد في بداية الامر وهو يتضمن بعض البنود والشروط والأهداف، وبما أنني فشلت في بلوغ تلك الأهداف، فمن الطبيعي أنني لم اعد مدربا للمنتخب”، وختم بن سماعين: “انا لا اعتبر نفسي قد فشلت في هذه المهمة، كان أمامي فقط شهرين ونصف الشهر للتحضير، والجميع يعرف الظروف التي عملنا فيها، فمن غير المعقول أن احقق تلك النتائج في ذلك الوقت الضيق”، كما أشار المتحدث أيضا إلى الظروف التي جرت فيها المنافسة في تونس، ولاسيما اللاعب السيئة التي خصصت لمباريات الجزائر، وخوض أشباله لثلاثة مباريات عكس بقية المنتخبات، وذلك بعد انسحاب المنتخب المصري، هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إقالة المدرب صابر بن سماعين رسميا في اجتماع المكتب الفدرالي المنتظر عقده اليوم الاثنين.