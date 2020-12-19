بن سماعين: تنظيم لوناف كارثي والخضر أكبر المتضررين

فتح مدرب المنتخب الوطني لفئة أقل من 20 سنة صابر بن سماعين النار على المنظمين لدورة اتحاد شمال إفريقيا لنفس الفئة وانتقد بشدة الظروف التنظيمية للمنافسة الإقليمية الكروية الجارية فعالياتها في موريتانيا، واوضح بن سماعين أنهم واجهوا طروفا غير مشجعة على تقديم الأفضل من أجل تحقيق دورة متكاملة ويكونوا عند أفضل امكانياتهم، واشار في تصريحات للإذاعة الوطنية أن التنظيم كارثي، خاصة وأنهم واجهوا أول أمس المنتخب المغربي على أرضية كارثية لملعب شاذلي زويتن حيث كانت الأرضية سيئة لم تنجح على إثرها العناصر الوطنية على تطبيق الكرة المتعودين عليها، وأضاف أنه كان من المفترض اللعب على ملعب باردو الذي يملك أرضية أحين لكن مشكلا إداريا منعهم من ذلك.

وانتقد نفس المتحدث بشدة البرمجة التي تم وضعها من طرف هيئة اتحاد شمال إفريقيا، والتي جعلت فريقه يلعب لقاءين متتاليين على عكس منافسه المقبل في دورة “لوناف” المنتخب الليبي الذي لم يخض أي مقابلة حتى الآن، وذلك بعد غياب المنتخب المصري في مباراته الأولى بسبب تعرض أغلب لاعبيه إلى وباء كورونا، بينما تم إعفاءه من لعب الجولة الثانية من المنافسة التي تجري على شكل بطولة مصغرة يتأهل خلالها صاحبي ين الأول والثاني إلى بطولة إفريقيا لأقل من 20 سنة المقررة العام المقبل في موريتانيا، واعتبر بن سماعين أن الخضر المنتخب الوحيد المتضرر من هذه البرمجة التي تضعه في فوّهة بركان برمجة جهنمية تدعله ملزما بلعب أربع مقابلات على التوالي قبل إعفائه في الجولة الأخيرة من الدورة، وطالب المسؤول الأول على العارضة الفنية الوطنية لمنتخب الأواسط ببرمجة المباراة التي تجمع منتخبي المغرب وتونس قبل لقاءهم أمام ليبيا المقررة ضمن الجولة الثالثة التي تلعب غدا، إلى جانب ذلك أصرّ على الحسم في مصير المنتخب المصري الذي لم يلعب أي مقابلة بسبب انتشار وباء كورونا في صفوفه.

وقلّص رفقاء اللاعب الشاب بلومي حظوظهم في التأهل إلى العرس الكروي القاري لفئة الأواسط بعد الهزيمة التي تعرضوّا لها اول أمس أمام نظيرهم المغربي ضمن الجولة الثانية من دورة “لوناف”، أين أضحوا يتواجدون في المركز الرابع وماق بل الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل الجولة الافتتاحية أمام تونس، وسيكونون أمام مهمة انتحارية من أجل كسب نقاط مواجهتيهم المتبقيتين أمام ليبيا ومصر وانتظار ما سوف تسفر عنه نتائج الجولة الخامسة والأخيرة التي سيكونون معفيين خلالها من أجل التعرف على تأهلهم من عدمهم إلى دورة موريتانيا.

عيشة ق.