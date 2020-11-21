بن سبعيني يحقق رقما مميزا في “البوندسليغا”

حقق الدولي الجزائري رامي بن سبعيني رقما خرافيا في الدوري الألماني، وذلك عندما احتل المركز الثاني في ترتيب أفضل اللاعبين نجاحا في الكرات الفضائية في ألمانيا، وفقا لأرقام موقع “سيس” المختص في الأرقام وإحصاءات كرة القدم.

وفاز صخرة دفاع “الخضر” بـ20 صراعا ثنائيا في الكرات العالية من جملة 24 صراعا مع منافسيه المباشرين، محققا نسبة نجاح بـ83.3%.

ونجح لاعب وحيد في تحقيق أرقام أفضل من بن سبعيني في “البوندسليغا”، وهو النجم السنغالي ساليف ساني، الذي فاز بـ28 كرة في 33 صراع على الكرات العالية.

ويأتي هذا الرقم الجديد ليؤكد التطوّر الكبير الذي شهده رامي بن سبعيني منذ انتقاله للدوري الألماني.

وارتفعت أسهم خريج أكاديمية بارادو بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما جعله يدخل اهتمامات أندية أوروبية كبرى على غرار باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك بن سبعيني في 10 مباريات مع بروسيا مونشنغلادباخ الألماني خلال الموسم الحالي سجل فيها 3 أهداف، من بينها هدفان في مسابقة رابطة أبطال أوروبا.

ووصلت القيمة التسويقية لهذا الأخير لمستويات قياسية في الفترة الأخيرة، حيث وصلت لمبلغ 15 ملايين يورو في موقع “ترانسفير ماركات”.