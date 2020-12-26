بن زية يعود الى أجواء التدريبات بعد تجاوزه الصدمة ويشكر الجماهير الجزائرية

عاد الدولي الجزائري السابق ياسين بن زية إلى اجواء التدريبات بعد غياب طويل.ونشر نجم المنتخب الوطني الجزائري ياسين بن زية فيديو يُظهر فيه عودته للتدريبات بعد فترة غياب طويلة جداً،حيث عانى من إصابة خطيرة على مستوى اليد إثر تعرّضه لحادث مرور مروع أجبره على إجراء عدة عمليات جراحية أعقبتها فترة نقاهة دامت أشهر عديدة.وشكلت عودة بن زية للتدريبات سعادة للجماهير الجزائرية التي تعاطفت معه كثيراً بعد الحادث،وهو الذي عانى بسببه من اكتئاب كبير،حسب ما أكّده مقربون منه،بسبب تخوفه من انتهاء مشواره الكروي الذي شهد طفرة إيجابية قبل الحادث.

وتدرّب بن زية على انفراد تحت إشراف مدرب خاص بهدف استرجاع قدراته البدنية بعد فترة توقف دامت عدة أشهر، حيث رفض ناديه ديجون التخلي عنه رغم عدم استفادته من خدماته،كخطوة تضامنية من النادي معه لتجاوز هذه المحنة.ويعمل بن زية لاسترجاع قدراته قبل نهاية الموسم الحالي، على أمل المشاركة في المباريات ومساعدة ناديه على ضمان البقاء،كما تبقى حظوظه في العودة الى صفوف المنتخب الوطني الجزائري وافرة،في ظل الثقة التي يوليها له الناخب الوطني جمال بلماضي.وكان بن زية ضمن التشكيلة التي يعتمد عليها بلماضي،حيث أكّد المدرب الوطني أنّه يدخل ضمن مشروعه عند إشرافه على الجهاز الفني لـ”محاربي الصحراء”،كما اعتمد عليه كلاعب خط وسط بفضل المؤهلات التي يمتلكها ونظرته الشاملة على أرضية الملعب،قبل أن تسقط حساباته في الماء بعد تعرضه لهذا الحادث الذي كان ان ينهي مشواره الاحترافي بشكل كلي.