بن زية: طويت صفحة الإصابة ومررت بتجربة قاسية لن تمحى من ذاكرتي

عبّر اللاعب الدولي الجزائري ياسين بن زية عن سعادته وارتياحه للعودة مجددا إلى اجواء التدريبات والالتقاء بزملائه في نادي ديجون الفرنسي، وذلك عقب غياب طويل دام أشهرا عن الميادين بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها على مستوى اليد اليسرى على إثر تعرضه إلى حادث مرور خطير عندما كان يقود السيارة، دفعه إلى إجراء ثلاث عمليات جراحية، وكشف اللاعب السابق لنادي ليل الفرنسي أنه تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها ويسترجع تدريجيا عافيته الصحية وهو امر ايجابي يلعب دورا كبيرا من ناحية النفسية تحسبا للاستعداد من أجل بأسرع وقت إلى مداعبة الكرة من جديد.

وأوضح المهاجم الدولي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه ديجون أنه يجهل في الفترة الحالية موعد عودته إلى المنافسة الرسمية، باعتبار أن ذلك مرتبط باستعداداته خلال الحصص التدريبية التي شرع فيها مؤخرا، واستطرد المتحدث أنه طوى صفحة الإصابة نهائيا، خاصة وأنه مر بتجربة قاسية جدا لن تمحى من ذاكرته أبدا، ويعول على فتح صفحة جديدة من أجل التطلّع إلى ما هو أفضل في الأفق القريب، للتذكير يبتعد بن زية عن المنافسة منذ ما يقارب العام من الزمن، أين لم يلعب أي مباراة منذ تاريخ 15 فيفري الماضي.

عيشة ق.