بن زيان: 30 طالبا جزائريا يحصلون على شهادة البكالوريا من جامع الأزهر

تحصل 30 طالبا جزائريا، على شهادة البكالوريا من جامع الأزهر، حسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأفاد عبد الباقي بن زيان، حول سؤال معادل شهادات المتخرجين من جامع الازهر، أنه تمت معادلة 30 شهادة بكالوريا أزهرية.

وحول اصحاب شهادات الدكتورا وماجستير في مناصب بيداغوجية، أفاد بن زيان أن الدكتوراه ليست مخصصة فقط للتوظيف في التعليم العالي.

وأفاد وزير التعليم العالي أن أصحاب شهادة الدكتوراه لديهم أيضا مناصب على مستوى مؤسسات اقتصادية وإدارية.

وعن توظيف الأساتذة، قال بن زيان إنها مسألة مقننة وفقا لقانون 2008.