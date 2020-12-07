بن زيان يكشف :” استلام 31 الف مقعد و28 الف سرير للقضاء على الضغط بالهياكل الجامعية وفتح النقل الجوي يسمح بانطلاق الموسم الجامعي “

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد عبد الباقي بن زيان في لقاء صحفي اليوم الاثنين عن جاهزية قطاعه لاستقبال الطلبة خلال الاسبوع المقبل وفقا لنظام الاجراءات الصحية من فيروس الكروناموكدا ان قطاعه قد استفاذ من جملة من الهياكل الجامعية الجديدة،ففي الجانب البيداغودجي فقد تم استلام 31 ألف مقعد من اصل 41 ألف مقعد بيداغوجي جديد يتم انجازه في حين تبقى 10 الاف مقعد قيد الانجاز ،اما عن الجانب الاجتماعي فقد استفاذ قطاع الخدمات الجامعية من 28 ألف سرير جديد، استلم منها 15 ألف سرير. وعن التسجيلات الجامعي.

وعن التسجيلات الجامعية كشف الوزيرأن 95 بالمائة من عملية تسجيل حاملي شهادة البكالوريا الجدد بالجامعات، قد انتهت الامر الذي سيسمح بانطلاق السنة الجامعية بعد استكمال اجراءات التسجيلات للسنوات الاخرى ، كما ساهم فتح الخطوط الجوية الداخلية، تسهيل نقل الطلبة من الجنوب ومن الجهات الأخرى مؤكدا انه تم عقد لقاء مع وزارة النقل، واقتراح تخصيص نقل خاص للطلبة عبر السكك الحديدية.، وهو ما سيسمح برفع الضغط في تنقل الطلبة بين ولايات الوطن.

من جانب اخر اشار الوزير أنه يتم حاليا إعادة النظر في محتوى التكوين ليتعامل مع متطلبات سوق العمل ، حيث تسعى الوزارة الى إعطاء الأولوية للتكنولوجيا بخصوص التكوينات الجديدة بالجامعة، بتكوين المهندسين الذين يقع على عاتقهم النهوض بالدولة مستقبلا .

محمد بن ترار