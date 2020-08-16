بن زيان يستقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شيتور سيف الدين

استقبل اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بن زيان وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة بمقر الوزارة و كان الغرض من الاستقبال هو الحديث عن امكانية التعاون بين الوزارتين

حيث قام وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بتقديم عرض تحدث فيه عن الورشات الكبرى التي فتحها قطاع الوزارة التي يشرف عليها

كما ابدا وزير التعليم العالي عن استعداده المطلق للتعاون والشراكة نظرا لما يزخر به القطاع من كفاءات وخبرات في مجال الطاقات المتجددة

و في الاخير اتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك وتكثيف لقاءات التشاور .