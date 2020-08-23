بن زيان يدعو الطلبة والأساتذة الى المساهمة في أداء الجامعة دورها الطلائعي

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، الأساتذة الجامعيين والطلبة، الى ضرورة المساهمة في أن تلعب الجامعة دورها الطلائعي ومهامها في التكوين والبحث والابتكار في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الجزائر .

وقال الوزير بن زيان في رسالة وجهها إلى الأسرة الجامعية، التي استأنفت الدراسة عن بعد، أن استراتيجيات الاتصال البيداغوجي الجديدة وتفعيل آليات التعليم بعد، قد ساعدت الأساتذة في مواصلة العمل لضمان النشاطات البيداغوجية وكذا إعادة النظر في التنظيم المعمول به بمؤسساتنا وهياكلنا في عصر الرقمنة ودعا الوزير بالمناسبة الأساتذة والطلبة، إلى المثابرة في العمل في هذا الاتجاه حتى يتم إنهاء السنة الجامعية 2019-2020 في ظروف مقبولة، مع ضرورة أخذ الاحتياطات الصحية الموصى بها في البروتوكول حفاظا على صحة جميع أعضاء الأسرة الجامعية وكذا بدء السنة الجامعية 2020-2021 في ظروف ملائمة.

ب.ع