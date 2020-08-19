بن زيان: استئناف الدراسة حضوريا مرهون بمستجدات الوضعية الصحية

أوضح وزير العليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان ،أن ما يتداول من أخبار عن إلغاء نمط التعليم الحضوري غير صحيح جملة وتفصيلا ،ولم يتمّ إلغاء استئناف الدراسة حضوريا، وإنّما حسبما جاء في البروتكول الخاص بتسيير اختتام السنة الجامعية فإنّ تقديم الدروس حضوريّا يتكيّف مع مستجدّات الوضعية الصحيّة في البلاد، واستئناف النشاطات البيداغوجية بصفة تدريجية بدءا من 23 أوت 2020 وفق نمط التعليم عن بعد، وفق المذكّرة التي أصدرها القطاع بخصوص استئناف النشاطات البيداغوجية تحت رقم 866 المؤرّخة في 16 أوت 2020، إنّ استئناف الدراسة يبدأ من يوم 23 أوت 2020 في نمط التعليم عن بعد، واستئناف مناقشات مذكّرات الماستر وأطروحات الدكتوراه وأعمال التأهيل الجامعي، وبدءًا من 01 سبتمبر 2020 استئناف الامتحانات بصفة حضورية وفق السلطة التقديرية لمدير المؤسّسة، بالنسبة للتخصصات التي تقدّمت بها الدروس على أن لا يتعدّى، في مرحلة أولى،ثلاثون(30)طالبا في كلّ تخصّص، على أن يتمّ استئناف الدروس حضوريا لاحقا بكلّ مؤسسات التعليم العالي وبصفة تدريجية، حسب ما تسمح به الظروف الصحيّة ووفق تقديرات مديري مؤسسات التعليم العالي، وتطوّر الوضعيّة الصحيّة بكلّ مدينة جامعيّة.