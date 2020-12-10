بن زعيم :لماذا يتدخل الوزير لأقراض الشركات العمومية المفلسة

عبر السيناتور عضو اللجنة المالية بمجلس الامة السيد عبد الوهاب بن زعيم من خلال صفحتهي الرسمية “فيسبوك “عن رايه حول تدخل وزارة الصناعة في اعادة بعث وتمويل كل من المؤسستين ENIE و ENIEM .

موضحا بانه ليس للوزير ان يتدخل ويفرض عل البنوك اقراض شركات مفلسة هذا يسمى تبديد اموال عمومية وان كل شركة يجب ان تتحمل الربح او الخسارة.

واشار بن زعيم على ان هاته الشركات العمومية الاقتصادية وحسب قانون السوق والمفروض انها تعمل تنتج تسوق تربح وتتطور،لكن للاسف كل عام تضخ لها أموال من الخزينة العمومية بملايير الدينارات لا هي ربحت ولا تطورت ولا حافظت على هاته الاموال ولا حافظت على راسمالها .

واضاف بن زعيم انه لا يمكن تسيير الشركات العمومية بالعاطفة وانه يجب على كل مسؤول ومسير ان يتحمل مسؤوليته تجاه شركته مهما كانت نتيجتها .

وقال بن زعيم: “الحل هو تحديد رأسمال للشركة واضح.. و لمسيروها ولعمالها العمل والانتاج والبقاء…اذا خسرو ا هم من يتحملو المسؤولية وليس الخزينة العمومية”.