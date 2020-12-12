بن رحمة يواصل نثر سحره مع ويست هام في الدوري الإنجليزي

ج.ن

واصل النجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة مهاجم نادي ويستهام الانجليزي نثر سحره في المباريات الرسمية التي يشارك فيها وآخرها المواجهة التي انتصر فيها فريقه على مضيفه ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد في ملعب “أيلاند رود” سهرة أمس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتمكن الدولي الجزائري سعيد بن رحمة من لفت الأنظار وبقوة، بعدما سحر الجماهير الرياضية بمهارته الفنية الكبيرة في المواجهة، عندما استلم الكرة بطريقة مميزة، وتلاعب بأحد نجوم ليدز يونايتد على طريقة أسطورة الكرة الفرنسية سابقا زين الدين زيدان، وسارعت الجماهير الرياضية في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى التعبير عن سعادتها بالمردود الفني الكبير، الذي قدمه الجزائري سعيد بن رحمة، معتبرة أن مراوغته لنجم ليدز يونايتد تثبت أنه لاعب ساحر، فيما رأت البقية أنه كان السبب الرئيسي لفوز ويستهام في المباراة، وبفضل الأداء الكبير لسعيد بن رحمة، تمكن ويستهام من الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، بفضل ثنائية النجم توماس سويسك في الدقيقة (25)، وزميله أنجيلو أوغبونا في الدقيقة (80)، فيما أحرز الهدف الوحيد لفريق ليدز يونايتد، اللاعب ماتيوز كليخ عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، ورفع نادي ويستهام رصيده إلى 20 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالموسم الحالي 2020/2021، فيما بقي رصيد ليدز يونايتد عند النقطة الـ14، بعدما تعرض للخسارة السادسة في “البريميرليغ”.