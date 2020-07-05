بن رحمة يتوهج من جديد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

ج.ن

أكد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، مستواه الكبير الذي يقدمه مع ناديه بريتنفورد الإنجليزي، بعدما قاده لفوز كبير على ضيفه ويغان أتلتيك، وتسجيله لثلاثية، في لقاء جرى أمس السبت، ضمن الجولة الـ41 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ليساهم بن رحمة مجددا في تألق فريقه الذي يسير بخطى ثابتة للصعود لدوري الأضواء الموسم المقبل. وسجّل بن رحمة “هاتريك” بطريقة رائعة، بعد أن افتتح باب التسجيل في الشوط الأول، عند الدقيقة 19 بعد تحويله كرة نحو شباك منافسه بتسديدة على الطائر، ثم أضاف صاحب الرقم 10 هدفا ثانيا رائعا، بفضل تسديدة وجهها من خط التماس، وسط دهشة الحارس ومدافعي ويغان، وذلك في الدقيقة 57، ليتواصل تألّقه بعد 9 دقائق بهدف ثالث، وبهذا يرفع نجم “الخضر” رصيده من الأهداف إلى 14 خلال الموسم الجاري.

ويرتبط المهاجم سعيد بن رحمة (24 سنة) مع نادي برينتفورد من القسم الثاني الإنجليزي بِعقد، بدأت مدّته صيف 2018 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2022.

وتهدف إدارة نادي برينتفورد لِتجسيد مشروع ضخم وطموح، مضمونه تحقيق هدف الصعود إلى بطولة القسم الأوّل الإنجليزي (البريمرليغ)، عند نهاية الموسم الحالي. كما توشك على الإنتهاء من تشييد ملعب كبير وجديد. لذلك ترغب في الإحتفاظ بِثلاثة من خيرة لاعبي فريقها الكروي لِموسم واحد على الأقل، يوجد بينهم بن رحمة. كما ذكرته تقارير صحفية بريطانية في وقت سابق.

ويتموقع فريق برينتفورد الثالث في جدول ترتيب بطولة القسم الثاني الإنجليزي بـ67 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر نادي ليدز يونايتد، قبل 5 جولات عن إسدال الستار. ويصعد الرّائد والوصيف إلى منافسة “البريمرليغ”، بينما تلعب فرق المراتب ما بين الـ 3 والـ 6 بطولة مصغّرة (نصف نهائي ونهائي)، لِنيل تأشيرة الصعود الثالثة والأخيرة.