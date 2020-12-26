بن رحمة متوقع أساسيا اليوم أمام برايتون

يستضيف وست هام نظيره برايتون آندهوفألبيون اليوم الأحد بمناسبة الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وتلقى الدولي الجزائري سعيد بن رحمة لاعب وست هام أخبارا سارة قبل جولة “البوكسينغداي”.وذلك بعدما تأكد غياب الإنجليزي الشاب طارق لامبتي، الظهير الأيمن المتألق لفريق برايتون،عن اللقاء وهو ما كشفه غراهام بوتر مدرب الفريق خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء.وكشف موقع “هامرز نيوز” أن هذا الغياب يُمثل فرصة رائعة بالنسبة للساحر الجزائري المُرشح بقوة للعودة الى التشكيلة الأساسية للمطارق،وذلك من أجل إظهار إمكانياته دون وجود ضغوط كبيرة عليه من المنافس، مما قد يسمح له بصناعة الفارق.وكان بن رحمة شارك كبديل فقط خلال اللقاء الماضي لوست هام أمام تشيلسي،ولم يستطع التألق وإنقاذ فريقه من الهزيمة 0-3،لذا فإنه يتطلع لاسترجاع فعاليته أمام المرمى،والسعي لتسجيل أول أهدافه خلال الموسم الكروي الجديد.وتوقعت وسائل إعلام بريطانية أن ينال مُحارب الصحراء فُرصته من جديد، بعدما استرجع أنفاسه خلال الأيام الماضية،عقب أداء مُخيب للآمال خلال آخر مباراتين لوست هام في الدوري الإنجليزي قبل موقعة تشيلسي، مما دفع مُدربه ديفيد مويز لإراحته أمام “البلوز”.وأكدت المصادر أن مويس سيعيد بن رحمة لتنشيط القاطرة الأمامية لفريقه،وفقا للمنهج الذي يعتمد عليه المدرب الأسكتلندي، والقاضي بعدم لعب نجم برينتفورد السابق لوقت طويل، وللقاءات مُتتالية دون توقف،خاصة أن اللاعب لا يمتلك الخبرة اللازمة في مباريات المُستوى العالي.يذكر أن سعيد بن رحمة ظهر بشكل جيد على المستوى العام بالنسبة لاسم ينشط لأول مرة منذ بداية مشواره الاحترافي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث نجح في تقديم تمريرتين حاسمتين، في انتظار فك عُقدته أمام الشباك وتسجيل أول أهدافه في منافسة البريميرليغ.