بن رحمة في طريقه إلى أستون فيلا الإنجليزي

ج.ن

بعد انتظار طويل اقترب الجزائري سعيد بن رحمة، نجم برنيتفورد الإنجليزي، من حسم وجهته الجديدة.

وكشفت مصادر إعلامية إنجليزية أن نادي أستون فيلا بات مرشحا قويا لضم المهاجم الجزائري في فترة الانتقالات الصيفية. ويخطط “الفيلانس” لتقوية صفوفه بلاعب جديد في مركز الجناح، تحسبا لمنافسات الموسم الجديد الذي سيسعى فيه الفريق لاحتلال مركز متقدم في مسابقة “البريمييرليغ”.

وشارك بن رحمة في 37 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي سجل خلالها 15 هدفا وأهدى 9 تمريرات حاسمة، كما أن أنصار براتفورد اختاروا لاعب “الخضر” كأحسن مهاجم في الفريق خلال العشرين سنة الأخيرة، وتصدر الجزائري بن رحمة الترتيب في التصويت المقترح على الأنصار وبفارق كبير عن منافسيه الثلاثة، حيث بلغت نسبة التصويت عليه 78 بالمائة، ما يبرز التأثير الكبير الذي تركه لاعب “الخضر” على أنصار النادي الانجليزي، علما أنه لعب 81 مباراة منذ انضمامه للنادي الانجليزي قبل موسمين، سجل خلالها 22 هدفا وقدم 27 تمريرة حاسمة، كما نال اللاعب الدولي الجزائري، اللقبَ الفخري كأحسن لاعب في البطولة الإنجليزية للقسم الثاني نسخة 2019-2020.

فضلا عن ذلك، حاز بن رحمة مركز الصدارة في التصويبات المُركّزة (نحو إطار المرمى)، بِرصيد 64 تسديدة. والمركز الثاني في المراوغات الناجحة بِعدد 132، وتموقع ضمن خماسي اللاعبين الذين صنعوا الفرص أكثر من غيرهم، بِمجموع 91. كما نال الدولي الجزائري 10 مرّات لقب رجل المباراة، وهو امتياز لم يُعادله فيه سوى لاعبان آخران من القسم الثاني الإنجليزي في الطبعة الحالية.