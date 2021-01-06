بن خلاف يطالب الخارجية بتسوية أجور الموظفيين بسفارة الجزائر بليبيا

طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم بالتدخل لتسوية وضعية أجور 13 موظفا بالسفارة والقنصلية الجزائرية في ليبيا.

وأوضح بن خلاف في تساؤل وجهه إلى بوقادوم أرفقه بأسماء ووظائف المعنيين الذين يتوزعون على سفارة وقنصلية الجزائر في ليبيا، يعانون منذ شهر نوفمبر 2019 من تعليق صب رواتبهم بدون أي سبب أو سابق إنذار على الأقل كما أشار البرلماني أن المعنيين يعيشون وضعية وصفها بـ “المأسوية” حيث لا يمكنهم البقاء بدون راتب في ليبيا ولا الدخول إلى أرض الوطن بسبب استمرار غلق الحدود منذ مارس المنصرم وأعرب القيادي في جبهة العدالة والتنمية عن آماله في تدخل وزير الخارجية لإنصاف هؤلاء الموظفين وتمكينهم من إستعادة وظائفهم ورواتبهم.