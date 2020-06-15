بن خلاف يحذر من الحجر على الآراء المتعلقة بالدستور

حذر النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف محذرا من محاولات زج القضاء في مناورة سياسوية مكشوفة تستهدف الحجر على الآراء الحرة في النقاش الخاص بمسودة تعديل الدستور , معبرا عن تضامنه الكامل مع الأستاذ والناشط السياسي فارس مسدور بعد قرار رئيس لجنة الخبراء المكلفة أحمد لعرابة، بمقاضاته بسبب انتقاده لعمل اللجنة وتصريحات رئيسها التي أثارت جدالا سياسي واسعا لدى الطبقة السياسية والٍرأي العام الوطني .

وقال بن خلاف أن سجل استغراب كبير وشديد من محتوى البيان الصادر عن رئيس لجنة الخبراء التي كلفها رئيس الجمهورية بصياغة مسودة الذي أعلن فيه مقاضاة الأستاذ الجامعي والناشط السياسي فارس مسدور الذي انتقد في تصريحات لقناة تلفزيونية خاصة عمل اللجنة والمرجعية الفكرية لبعض أعضائها مبرزا أنه كان حري بهذه اللجنة أن تنصب جهودها جهودهما لتدارك “الكوارث” الواردة في مسودة الدستور المطروحة للنقاش واتهم بن خلاف رئيس هذه اللجنة بممارسة الأبوية والوصاية على الشعب الجزائري ابتعاد مسودة الدستور عن التطلعات المستقبلية للشعب الجزائري الذي عبر عنها اكثر من مناسبة الى جانب ممارسته أسلوب الاستفزاز في التصريحات وكذا حجر كافة الآراء المخالفة مضيفا في السيافق ذاته أن رئيس اللجنة ببيانه هذا قد أثبت مرة أخرى بأنه لا يرأس مجرد لجنة تقنية مكلفة بصياغة مشروع دستور مفتوح على أبواب النقاش أمام الرأي العام، وإنما يرأس لجنة ذات توجه فكري محدد، تسعى لفرضه على الأمة بشتى الوسائل.

وأعلن النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بالمناسبة عن تضامنه مع فارس مسدور فيما يتعرض له كما قال من تهديد وترهيب ، محذرا في الوقت نفسه من مغبة زج القضاء في مناورة سياسوية مكشوفة تستهدف الحجر على الآراء الحرة وتكرس سياسة مصادرة الحريات، ووضع الحواجز المزيفة في طريق كل مساهمة بناءة تتعلق بإثراء مسودة الدستور.

باية ع