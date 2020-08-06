بن بوزيد يلتقي سفير بريطانيا لبحث جاهزية لقاح كورونا

استقبل وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، اليوم الخميس، سفير مملكة بريطانيا العظمى لدى الجزائر، باري روبر لوين.

وحسب بيان وزارة الصحة فقد تناول الجانبان مختلف مجالات التعاون الثنائي في مجال الصحة ولاسيما في هذه الظروف التي اتسمت بتفشي جائحة كوفيد 19.

وعرض بن بوزيد على السفير البريطاني الحالة الوبائية لوباء كوفيد 19 في الجزائر، كما سلط الضوء على المجهودات من السلطات العليا للحد من انتشار الوباء والاهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لاقتناء اللقاح ضد فيروس كورونا.

وامتدت المحادثات بين الجانبين الى مدى جاهزية اللقاح لدى مخابر الانتاج البريطانية.

وأشار الوزير الى ان الجزائر شرعت في عملية معاينة لمخابر الانتاج الرائدة في اللقاحات ضد الفيروسات الفيزيولوجية الدولية.