بن بوزيد “يجب العمل على تحسين خدمات المؤسسات الصحية وجعل التكفل بالمرضى أولوية”

دعا وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد الى ايجاد الآليات “الضرورية” من أجل تحسين خدمات المؤسسات العمومية للصحة وجعل التكفل بالمرضى “أولوية”، كما كشف الوزير عن الشروع خلال الاسابيع القادمة في عدة مساع بهدف “تطوير القطاع والتقليل من النقائص التي يشهدها”.

وفي كلمة له خلال حفل تخرج الدفعة ال 8 للمتصرفين الاداريين الرئيسيين للصحة من المدرسة الوطنية للمانجمانت وادارة الصحة التي تحمل اسم البروفيسور يحيى قيدوم، قال بن بوزيد أن “هذه الظروف الصعبة تفرض عليكم تحديات جديدة تكمن في ايجاد الآليات الضرورية لتحسين خدمة قطاع الصحة العمومي في جميع مجالات التسيير وفي جعل التكفل بالمرضى أولوية أولوياتكم” وذكر بهذه المناسبة بالاهتمام الذي يجب أن يوليه المتخرجون الجدد “لإدارة الصحة التي تشكل حجر الزاوية لتسيير الهياكل الصحية وهو ما يعتبر بمثابة المفتاح لحل أغلبية المشاكل و النقائص التي يعرفها قطاعنا” مشددا على “الجهود التي تبذلها” الدولة بهدف تطوير القطاع.

وقال في هذا الصدد أن “الدولة ” لم تدخر أي جهد من أجل تطوير قطاع الصحة من خلال توفير الامكانيات المادية و تعزيز المورد البشرية و بخصوص الاصلاحات المنتظرة في القطاع بموجب القانون رقم 11/18حول الصحة, أوضح بن بوزيد أنها “مهمة” وأنها “ستسمح بتحسين الخدمات في قطاع الصحة العمومية كما كشف الوزير عن الشروع خلال الاسابيع القادمة في عدة مساع بهدف “تطوير القطاع و التقليل من النقائص التي يشهدها” مبرزا أن “ذلك يتطلب تجند ومشاركة جميع الفاعلين في قطاعنا من أجل تجسيد هذه الاصلاحات من جهة أخرى، و بخصوص اقتناء اللقاح المضاد لكوفيد, أكد بن بوزيد أنه سيكون متوفرا خلال جانفي القادم مضيفا “أن وزارته تعمل بالتنسيق مع مصالح أخرى للحكومة من أجل تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.