بن بوزيد: يجب إنتاج 10 مليون كمامة يوميا.. وسنفرضها عندما نحقق الإكتفاء الذاتي

قال وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أنه يجب تحقيق الإكتفاء الذاتي في الكمامات قبل فرضها على المواطنين.

وأضاف بن بوزيد خلال الخرجة الميدانية التي قادته إلى ولاية تيبازة رفقة وزير السياحة أنه ولتحقيق الإكتفاء الذاتي يجب تصنيع 10 ملايين كمامة يوميا، وأكد بن بوزيد أن سعر الكمامة يجب أن يكون معقولا كما يمكن للمتبرعين توزيعها مجانا على المواطنين.

وفي هذا السياق أكد بن بوزيد أنه في الوقت الحالي يوجد ورشات في أغلب البلديات على مستوى التراب الوطني فضلا عن وجود ألاف المتطوعين.

وأكد الوزير أن قطاع الصحة في الوقت الحالي يوجد في الواجهة والجزائر ستتغلب على هذا الوباء بحول الله