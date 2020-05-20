بن بوزيد: مؤشر عدد الوفيات هو الحاسم في قراءة المعطيات بخصوص كورونا

أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على أن ما يجب الانتباه إليه أكثر هو انخفاض عدد الوفيات بسبب الفيروس خصوصا بعد بداية المعالجة بالكلوروكين.

وقال وزير الصحة خلال استضافته في القناة الاذاعية الثانية، “إن مؤشر عدد الوفيات هو الحاسم في قراءة المعطيات، معتبرا في آن واحد أن عدد الإصابات مهما كان دقيقا فإنه لن يعكس الواقع لأن الكثير من الأشخاص يحملون الفيروس دون أن تظهر عليهم الأعراض”.

وأضاف أن الجزائر تتوفر الآن على 22 مركز عبر الوطن لإجراء الكشوفات على الفيروس معتبرا ذلك بالأمر الهام ” خصوصا لو قارنا ذلك مع دول أخرى من نفس الحجم على غرار البلدان الجارة”، وتابع “لو فتحنا 40 مركزا لوصل عدد الإصابات إلى 300″.

وشدد وزير الصحة على ضرورة ارتداء الكمامات لجميع الأشخاص،” ولقد أصبحت علميا ضرورية وتعد أحد الإجراءات الوقائية الحاسمة”، مشيرا إلى أنّ حتى الكمامة المصنوعة من النسيج تكون صالحة للوقاية من الفيروس لأنها تمنع قذف الجزيئات السائلة من الفم عند التكلم أو عند العطس.