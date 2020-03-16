بن بوزيد: حجر المناطق التي إنتشر فيها فيروس كورونا أمر وارد

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أن “إجراء الحجر على المناطق التي إنتشر فيها الوباء أمر وارد إذا تطلبت الضرورة”.

وقال بن بوزيد، اليوم الإثنين في تصريح له للإذاعة الوطنية الثالثة، “لا نتمنى بلوغ هذه المرحلة من الإجراءات، لكن متوقعة في حالة الضرورة”.

وأشار وزير الصحة في السياق ذاته “بالجزائر لا نتوقع بلوغ الأعداد المسجلة في الدول الأوروبية بخصوص عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا”.

كما أوضح بن بوزيد أن “الوزير الأول أمرني بإشراك أصحاب العيادات الخاصة في مواجهة الوباء إذا تطلب الأمر ذلك، والتعامل معها للتصدي للفيروس”.

وقال بن بوزيد أنه تلقى بعض الإتصالات من عيادات خاصة “لوضع تجهيزاتهم في خدمتنا”.

وأكد الوزير بخصوص وفرة الأجهزة الطبية الوقائية أن “لدينا كمية كافية من الأقنعة و طلبنا إحصاء دقيق لما يوجد في كل المستشفيات”.

وأضاف قائلا “إجتمعنا بمنتجي الأقنعة و منعنا أي تصدير لها للخارج”، كما “سهلنا على منتجي الأقنعة إخراج المادة الأولية المحجوزة في الموانئ لاستعمالها في الإنتاج”.

وقال بن بوزيد،، أن الوضعية الحالية لإنتشار فيروس كورونا بالجزائر مستقرة لحد الساعة، لكن أدعو “جميع المواطنين خاصة منهم الأطفال والمسنين للبقاء في منازلهم كإجراء احترازي للتصدي لفيروس كورونا”.

وأكد وزير الصحة أن “الجزائر اتخذت كل الإجراءات اللازمة للتصدي من إنتشار الفيروس”.

وأشار الوزير أن “الأزمة الثانية بعد فيروس كورونا هي الهلع”.

وأمر بن بوزيد “الجميع لأخذ الحيطة والحذر”.

وبخصوص إلغاء الرحلات الجوية ابتداء من يوم غد، قال بن بوزيد أن “قرار إلغاء الرحلات الجوية والبحرية ليس قرار وزارة الصحة لوحدها بل قرار إجماع كل الوزارات”.