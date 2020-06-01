بن بوزيد: “تحويل المرضى للعلاج في الخارج يتطلب أموال كبيرة ونسعى إلى تقليص عددهم”

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد ، اليوم الإثنين، أن تحويل المرضى التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي إلى الخارج للعلاج يتطلب ميزانية كبيرة.

وأكد الوزير أن مصالحه تسعى إلى تكويس كل الإمكانية لتقليص عدد المرضى الموجهين للعلاج في الخارج، وذلك من خلال استدعاء الكفاءات و الجراحين الموجودين في الخارج.

وأوضح الوزير في تصريح له اليوم إلى أن الجزائر تملك إمكانيات وكفاءات طبية داخل المستشفيات، وأن عددا كبيرا منهم قاموا بتربصات في الخارج وهم قادرين على إجراء مثل هذه العمليات في المستشفيات الجزائرية .

وأشار بن بوزيد إلى أنه توجد بعض العراقيل التي تواجه هذا العمل ولكن يمكن تسويتها، مؤكدا أنه تم توجيه التعليمات اللازمة لتوفير كل الوسائل المادية لمساعدة الأطباء في تقليص عدد المرضى الموجهين للخارج.