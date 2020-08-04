بن بوزيد: إجراءات وقائية صارمة في المساجد التي يشملها قرار الفتح

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد، أن قرار فتح المساجد والشواطئ تدريجيا جاء للتخفيف على المواطنين.

وأضاف الوزير، أن الحكومة ستتخذ إجراءات وقائية صارمة في المساجد التي يشملها قرار الفتح، خاصة وأن المصلين سيكون عليهم احترام التباعد، وارتداء الكمامة وجلب حصيرة الصلاة الخاصة بهم، مضيفا أنه سيتم تخصيص أشخاص مهمتهم الحرص على تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد في المساجد.

وفي سياق ذي صلة، قال الوزير أن الحفاظ على التباعد في الشواطئ سيكون صعبا ونجاحه مرتبط بوعي المواطن وتكثيف عمليات التحسيس، مشيرا إلى أنه يمكن للدولة السماح باستغلال نشاط الإطعام في المساحات المفتوحة وليس في القاعات المغلقة.

وشدّد بن بوزيد أنه لا يمكن اعتبار الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة رفعا عاملا للحجر بل هو رفع جزئي، مؤكدا في ذات السياق أن عدم احترام تدابير الوقاية والتباعد يمكن أن ينجم عنه إعادة الغلق.