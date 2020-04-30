بنك الجزائر يدعو البنوك إلى توفير قروض للمؤسسات الصغيرة والناشئة بتكلفة معقولة

دعا بنك الجزائر، المؤسسات المالية، إلى توفير قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، بتكلفة معقولة، مؤكدا أنها الوسيلة المثلى لإحلال الواردات بالإنتاج الوطني.

وقال بنك الجزائر، في تعليمة موجهة إلى البنوك والمؤسسات المالية، عقب اجتماع لجنة عمليات السياسة النقدية، إن القرارات المتخذة من أجل تحرير هوامش سيولة إضافية للنظام المصرفي، بتاريخ 10 مارس 2020، هي موارد دعم إضافية للبنوك والمؤسسات المالية، لتمويل الاقتصاد الوطني، داعيا البنوك إلى التفاعل مع هذه القرارات.

وأوضح البنك، أنه يتعين على المؤسسات المصرفية، اتخاذ جميع التدابير والمبادرات اللازمة من أجل توفير قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والمستثمرة بشكل عام، بتكلفة معقولة، بما يمكن من تطوير الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة، وهذا من خلال النظام صارم وقوي بمواكبة عملية عصرنة أداة الإنتاج الوطني.