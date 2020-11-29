بنك التنمية المحلية يشارك في أول حملاته الوطنية للتشجير من ولاية تيزي وزو

نظم بنك التنمية المحلية بالتنسيق مع ممثلي قرية تيروردا بولاية تيزي وزو، حملة تشجير واسعة تم من خلالها غرس أكثر من 1000 ألف شجرة من نوع الصنوبر، بمشاركة قممثلي السلطات المحلية و المجتمع المدني و أطفال المدارس الابتدائية وذلك في إطار الحملة الوطنية للتشجير التي تم إقرارها من طرف السلطات العليا في البلاد بمناسبة اليوم الوطني للتشجير تحت شعار “فليغرسها” .

و يعتزم بنك التنمية المحلية حسب ما أفاد به بيان له تنظيم حملة تشجير واسعة بعدة ولايات على المستوى الوطني، بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني و السلطات المحلية وترمي هذه الحملة إلى إعادة تهيئة الفضاءات الغابية التي أتلفتها حرائق الغابات، و سخر البنك لهذه العملية كل الإمكانيات المادية و البشرية كبنك مواطن يسعى دائما لحماية الطبيعة والبيئة خاصة في مناطق الظل، من خلال كل التظاهرات التي تخص الحفاظ على البيئة من خلال تشجير الغابات وعمليات حفر الآبار،

وذكر البنك في بيانه ان عملية التشجير المشار إليها ستستمر الى غاية نهاية سنة 2020 وسيقوم البنك بمرافقة عدة جمعيات عبر كامل التراب الوطني لتحقيق الهدف المنشود و هو غرس 01 مليون شجرة عبر الوطن من اجل استخلاف الأشجار التي أتلفتها الحرائق