بنجامين ستورا وترميم ذاكرة الاستعمار

عماري فرحات-جامعة سطيف2-

لعّل الخطوة التي أقدمت عليها فرنسا في محاولتها إصلاح الملف العالق بينها وبين مستعمراتها القديمة، لم يكن من نافلة الفعل التي قد تستغني عنه في أي وقت، وإنما جعلتها فرنسا ممثلة في رئيسها الحالي ماكرون ضرورة لتجميل التاريخ الأسود لفرنسا في شمال إفريقيا، بعد حادثة استرجاع رفات الشهداء 24، قامت فرنسا بتعيين المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا على رأس ملف ترميم الذاكرة، سنحاول نطرح السؤال التالي : ما غرض فرنسا من تعيين المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا على رأس ملف الذاكرة مع الجزائر ؟

يعتبر المؤرخ بنجامين ستورا من بين أبرز المؤرخين المتخصصين في تاريخ الجزائر، ويبرر ذلك غزارة إنتاجه من كتب ومقالات حول تاريخ الثورة و أبرز أعلامها، فبالرغم من مولده في الجزائر (قسنطينة)، من عائلة يهودية، إلاّ أنّ أكثر الباحثين في مجال التاريخ يرون في كتبه الاتسام بالموضوعية التاريخية، كونه محسوب على اليمين الفرنسي، الطامح إلى استصلاح الملفات العالقة لذاكرة فرنسا وتحسين العلاقات بين البلدين ، لكن. إذا كان التاريخ هو الحصيلة الإجمالية للأشياء التي كان من الممكن تفاديها كما يقول أديناور، فإنّ فرنسا تحاول من خلال هذه الخطوة ترميم ذاكرتها السوداء ومحاولة استصلاح ذلك الجانب المظلم في حق شعوب أبيدت عن آخرها، و سيكون ذلك بالتغاضي عن الأرشيف الذي يفضح الوجه الحقيقي لفرنسا الحاملة لشعارات الحرية والأخوة والمساواة. لنحاول استحضار مقولة وينستن تشرتشل “عندما تكون الأمم قوية لا تكون عادلة، وعندما ترغب في أن تكون عادلة تكون قد فقدت قوتها”، وبالتالي إنّ رغبة فرنسا اليوم من خلال تنصيبها للمؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا له دافع خفي، لأنّ قوتها في تراجع، نرجسيتها القديمة بدأت تتخافت، فمحاولتها إصلاح الذاكرة مع مستعمراتها جزء لا يتجزأ من سياسة إعادة كتابة التاريخ الذي يعتمد على القوة والإكراه، فإذا كانت هناك أمم منجذبة إلى تاريخها وماضيها فلها أن تفعل ذلك. أمّا هي فستصنع تاريخها وتاريخ غيرها .

إنّ خطوة فرنسا اليوم ما هي إلاّ استثمار في الماضي لترميمه لصالح المستقبل بأدوات المؤرخين البرجوازيين، وبنجامين ستورا نموذج على ذلك، وبالتالي هذه الالتفاتة ليست للندم والتباكي على مجازر الماضي وإنمّا لفرض مزيد من الانغلاق على الأمم المثخنة بتاريخها، لنقول في الأخير على لسان الكاتب السعودي محمد حسن علوان “متى يغيرون شكل طغيانهم حتى يصبح تاريخنا أكثر تنوعًا، لنمنح أحفادنا كتب تاريخ غير مملة”.