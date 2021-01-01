بمعطيات الواقع.. أصبحنا على بداية الانتصارات

بقلم: صالح عوض

للحقيقة أوجه عدة، ولكل زاوية معيار تقاس به.. فلماذا يرغموننا على أن نرى ما يريدون؟ فالرؤية مسؤولية والتزام بدور، لذا من الخبل والغباء أن نقصر نظرنا على تلك الزاوية التي يحاول العدو تعميمها لرؤية واقع ما، نعم نحن في مرحلة العولمة الإعلامية وهيمنة وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الاستكبارية على الخبر والتحليل وأصبحت الإشاعة والحرب النفسية والتغطية على أبعاد الحقائق هي الوسائل المتخذة من قبلها.. ولقد أصبحت الموضوعية لدى رهط منا الاستماع للرواية الاستكبارية و أصبح كلام أي مركز أبحاث أمريكي او أوربي مرجعية لكثير منا وكلمات أي زعيم استعماري بمثابة محدد للحقائق..

وبالخروج قليلا من جاذبية الإعلام الاستكباري والمرددين له في بلداننا وبالاقتراب قليلا من رؤية الواقع من كل زواياه نكتشف الأوجه العديدة للحقيقة.. وهنا بالضبط نتعرف على مالنا ومالهم.. وحينها سنرى أننا وهم على غير ما يصفون.. بل أننا أصبحنا على بداية الانتصارات.

منهجية التلقي:

لقد أصبحنا بمنهجية مضبوطة الرؤية والموقف منذ جعل القران الكريم وأحاديث النبي الشريفة معالم لكيفية التلقي والتعامل مع الخبر وهنا تبرز خطورة ما تم خلال القرون الأخيرة حيث أصبحنا بلا غطاء وبلا ضوابط فلقد انطلقت المؤسسة الإعلامية الغربية في توجيه الخبر والتحليل لكي نصبح تحت وطأتهما فاقدي النظر والرأي واستمر التوجيه الاستكباري للإعلام والبحث في أبواب عديدة من مراكز الأبحاث والتحليل الى وكالات الأنباء وكتابة التاريخ وهنا لابد من التأكيد أن التوجيه الاستكباري امتلك عولمة السيطرة الإعلامية مستندا إلى أدوات حديثة تتداخل مع كل المنظومة الاستعمارية لصنع واقع تركز على تمريره الى عقولنا وعقول المستضعفين في كل مكان وهي مصممة ان المعركة لا تنتهي إلا بشطب الآخر تماما بداية من تحطيم معنوياته وإلقائه خارج مسرح الحياة وهذه الأدوات متطورة من جيل الى جيل وقد تمكن الآخر من تشكيل ثقافة ومقولات تمس ديننا وهويتنا وتاريخنا ورسولنا وتدفع بهذا الخراب النفسي الى مداه بان التقطت مجموعات من أبناء جلدتنا تزودهم بالخطاب والقضية وترفع من شانهم في بلداننا وتأخذهم الى منصات التوجيه الإعلامي والتربوي والثقافي بل والقيادة السياسية في كثير من الأحيان.. وهكذا نكون نحن قد مورست علينا العملية كاملة في التخريب النفسي لنفقد القدرة على رؤية الواقع كما هو.

غني عن القول ان القران الكريم وأحاديث الرسول حددت لنا معالم منهجية التلقي فالفاسق لا تؤخذ روايته إلا بعد تفحص وتبين أما المنافق المستهتر بالأمة ومقدساتها فهذا ترد عليه روايته ولا يؤخذ منه حتى الصحيح من قوله فلقد شهد الله انه كاذب حتى لو حمل الصدق وكذلك فلا يمكن إلقاء السمع لكل ما يقال فان الحديث بكل ما نسمع إنما هو محض الكذب وكذلك الحال في ترديد الإشاعة التي تمس القوة المعنوية للمجتمع او الأخلاق العامة فكل عمل في هذا الاتجاه مهما كانت دوافعه إنما هو ضد الأمة ومغاير لمنهج تلقيها.

لقد وقعنا صرعى بين التوجيه الإستكباري والتلقي الهش الضعيف فاقد المرجعية.. وبمرافقة هذه العملية الخطيرة يبرز رهط من الناس أغلقوا أعينهم وصموا آذانهم عن رؤية وسماع الحقائق والوقائع، وهم في مثل هذا الحال إنما يسيرون بالأمة إلى مذابحها.. ولقد حصل لنا في العشرين سنة الأخيرة ما يمكن تسميته الاستدراج المزدوج نحو المقصلة فتقدمت قوى الاستعمار بعد تمرير الرواية الكاذبة وتكرارها من قبل الزنادقة في وسائل إعلامنا ومواقع سياستنا فاحتل المستعمر بلداننا وشنق قادتنا ودمر مجتمعاتنا.

في هذه العملية الضخمة يجب الانتباه تماما الى قيمة اليقظة والإدراك والعلم وهذا لا يتأتى بمجهود فردي مهما كانت عبقريته فنحن اليوم في عالم يعتمد المؤسسة والعلاقات الاجتماعية والسياسية لذا أصبح من الضرورة ان تتمثل قيم منهجية تلقينا في مؤسسات عديدة تبدأ من المسجد وإدارة المدرسة والجامعة والمعهد ومراكز البحث ومؤسسات الإعلام حتى نستطيع تنظيف عقولنا من التشويش والتخريب ونحافظ على معنوياتنا ونرى الحقائق كما هي من كل الزوايا.

وهنا يجب التأكيد أن العملية التخريبية التي يقودها التوجيه الإستكباري تعتمد حقائق وأرقاما ووقائع ولكنها بنقص واضح جوهري ذلك في انها تقرأ من زاوية واحدة وتغطي على الزوايا الأخرى ثم انها تحاول قدر الإمكان العمل على تشويه الزاوية نفسها بتقديمها على اعتبار انها واقع لا يمكن تغييره وقدر لا يمكن التصدي له.

نواجه هذا الواقع الخطر بإعادة الاعتبار لمرجعية التلقي لدينا والانطلاق إلى قراءة الحقائق من كل زواياها وربط ماضيها بحاضرها وعلاقة كل منها بالأخرى والنظر الى التطورات الداخلية فيها ومراقبة روحها والإعلان فيما بعد من خلال إعلام مركز وحضاري وعلمي عن حقائق الوقائع كما نراها نحن ويكون للمدرسة والمسجد والمركز والمؤسسات الثقافية والإعلامية الدور الرئيس المسؤول للقيام بحماية وعينا وروحنا المعنوية.

واقع الإمبراطوريات الاستعمارية:

نستند الى قانون تحكّم في مسيرة البشرية وهو أنه كما للنصر نواميس فللهزيمة قوانين و أن هناك سننا وقوانين لتغير مراكز الفعل الحضاري وانهيار حضارات ونشوء أخرى ولم ينج أي من الحضارات من هذه القاعدة.. لذا فنحن في مرحلة لابد من تدبرها تماما ورؤيتها بدقة ومنهجية علمية قائمة على التحليل والقراءة التاريخية.. أننا نعيش مرحلة استعمارية مختلفة تماما عن تلك المراحل السابقة بعيد الثورة الصناعية الغربية ونعيش كذلك مرحلة مختلفة على صعيد الذات حيث أصبح الفعل الشعبي منفصلا تماما عن استجابة الحكام المهازيل لواقع الهزيمة والدونية وبعد ان كسرت مقاومة الأمة هيمنة الاحتلال الاستعماري في العراق وأفغانستان وكذلك قدرة قوى الشعوب على إلحاق هزائم متتالية بجيوش الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان ..هنا المسألة الجوهرية في كل العملية الضخمة.. حيث لابد من كشف حقيقة الآخر الذي جعل من مخططاته الأساسية القضاء علينا كحضارة وامة وغرس أسافينه الخطرة بين بلداننا وتكريس الكيان الصهيوني في القلب من امتنا وزحزحتنا عن ديننا وثقافتنا وتحويلنا قوى فيروسية تتحاطم وتتكسر في معارك شيطانية.. فلقد لحق بأمتنا خسارات رهيبة في أكثر من مكان بسبب الاستكبار الأمريكي الذي تديره مؤسسات تمعن في عداوتنا.. ففي خلال سنوات قليلة اقتحمت جيوش أمريكا العراق وأفغانستان والعجيب ان ذلك تم بعد ان قامت أفغانستان بحرب ضروس ضد الاتحاد السوفيتي كانت احد أسباب انهياره وكذلك قام العراق بحرب شرسة ضد ايران كادت تودي بالثورة بعد أن ألحقت بها خسائر فادحة مادية ومعنوية.. فبعد أن قامت هاتان الدولتان الإسلاميتان بمهمات لصالح الأمريكان بشكل استراتيجي جاءت القوات الأمريكية لتلقيهما خارج مسرح الحياة تتخبطان في مآزقهما الخطيرة.

أمريكا قصفت لبنان وسورية واغتالت إيرانيين وحاصرت الفلسطينيين وشجعت على قتل قياداتهم ومكنت الكيان الصهيوني من القدس والاستيطان وتواصل عدوانها في كل مكان شرقا وغربا وكأنها متعهد حصري بتدمير الأمة العربية والإسلامية.. من هنا لابد من تتبع وضعها الداخلي والدولي لمعرفة حقيقته وقدراتها الممكنة على المواصلة في العدوان.. وهذا يعني بالضرورة ضرورة عقد ندوات ودورات بحث ودراسة للدولة الأمريكية والولايات والحكومة ومراكز القرار والاقتصاد والسياسة والتطور التكنولوجي وعصابات المال.. وقبل ذلك كله لابد من تدبر المجتمع الأمريكي والتطورات الحاصلة فيه..

إننا نقف في قراءة ذلك كما سبق وان شرحنا وفصلنا وكما شرح كثير من الكتاب المنصفين المحترمين الذين نهجوا سبيل العلم والمعرفة ان الولايات المتحدة تسير بتسارع نحو انتهاء الإمبراطورية انتهاء سيكون أسرع مما يتوقع الجميع ولقد بدأت ملامحه تتضح لعل أبرزها هذا الانشطار الكبير في المجتمع الأمريكي وبين الولايات والتركيب الاجتماعي بين الأعراق والتوجهات الاقتصادية تماما كما ينبغي ملاحظة ان الحروب الرهيبة الفاشلة التي خاضتها المؤسسة الأمريكية ضد العرب والمسلمين ألحقت بها خسائر مادية ومعنوية فادحة تراكم بموجبها حجم الديون وفقدان الإحساس بقوة الإمبراطورية.. هذا جنبا الى جنب العجز الاقتصادي في مواجهة تقدم اخرين كالصين واقتصادها الشيوعي في احتلال مواقع استراتيجية في الاقتصاد العالمي وهنا ينبغي مراقبة سنن الانهيار والعجز المتلاحق في المؤسسات الأمريكية.

وفي المجال نفسه ينبغي مراقبة التطورات الحاصلة على طرفي المتوسط فلقد أصبح تطور قوة تركيا لافتا عندما تقدمت تقرر مصير اذربيجان وتفرض على الحلف الأوربي منطقا آخر وتتحدى فرنسا إمبراطورية الأمس التي عادت دولة من دول العالم الثالث.. وكذلك عندما نرى وعيا في الجنوب بضرورة طرد فرنسا من الاقتصاد الوطني في الجزائر وتونس وليبيا بمعنى فقدان فرنسا زعيمة أوربا امتيازات الكبار بعد ان اكتشف المستضعفون في هذه البلدان ان الإمبراطورية الأوربية آخذة في التلاشي والاضمحلال وهنا ينبغي النظر بدقة الى عناصر قوة الجنوب المتمثلة بكثافة سكانية مضطردة وبثروات هائلة وبوعي يزداد بحقيقة الدور الاستعماري في دول الجنوب.

حال امتنا:

من العبث أن نقصر نظرنا هنا على هذه اللحظة الراهنة التي تعيشها امتنا.. كالجسم تماما قد يكون مريضا ولكن الطبيب الحصيف لا يراهن على المرض او العلاج إنما يراهن على قوى الممانعة في الجسم في مواجهة التحديات الخطيرة.. هذه النظرية جديرة بالاحترام وضرورية تماما للتدبر.. فأمتنا رغم كل الضربات الصاعقة والصادمة التي تتلقاها من حين الى آخر مشرقا ومغربا مرة على أيدي المستكبرين ومرة على أيدي التابعين لهم إلا انها في الوقت نفسه انتصرت بقوة وسجلت نقاطا حاسمة ضد راس الاستكبار.. فماذا يمكن ان نقول عن انتصارنا في الجزائر وماذا نقول عن انتصارنا في العراق وأفغانستان وعن انتفاضاتنا المتوالية في فلسطين ولبنان؟ إننا بلا شك نتأكد من متابعة هذه الوقائع وفهمها من قوة المناعة في جسد الأمة ونتأكد من لياقتها وإصرارها على الحياة وهنا مربط الفرس.

وبمسح سريع لواقع الأمة اليوم في إيران وباكستان وتركيا أي في بلداننا الإسلامية الأساسية القريبة من جغرافية العرب.. نرى ان ايران حققت الى حد كبير انتصارات عميقة وثبتت وجودها في ضمير المنطقة وعقل العالم وان لها شخصية لا يمكن تجاوزها وانها صمدت ضد هيمنة الاستكبار العالمي وكذلك فان باكستان وتطورها العسكري وقوتها النووية ومواقفها الصلبة تجاه فلسطين وقضايا الوحدة تعطي قوتنا المعنوية بعدا عميقا استراتيجيا والامر في تركيا لا يقل أهمية فرغم كل ما يتم بين تركيا والكيان الصهيوني فلا بد من اعتبار قوة تركيا إضافة حقيقية لقوة الأمة وان تقدمها الاقتصادي وحيويتها في الاقليم مثار اعتزاز يجب النظر إليه بحالة من الارتياح.

وفي الدول العربية فرغم ان مصر في حالة سلام مع الكيان الصهيوني ورغم ما حدث فيها من صدام بين قوى سياسية كبيرة وازنة كالإخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية إلا أن هذا الأمر سيأخذ طريقه الى التصالح عاجلا او آجلا ولكن المهم ان الجيش المصري يتنامى قوة وتدريبا وتسليحا لدرجة أصبحت تزعج الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية.. وفي المغرب العربي يجب النظر الى قدرة الجزائر على الخروج من سنوات الدم الى استعادة اللياقة الداخلية والخارجية وبعث الدولة الى مهماتها الحساسة على انه انتصار كبير بتكريس الحريات والشورى والديمقراطية المعززة بمطاردة الفساد.. وحتى في المغرب الأقصى فلم تمر إنزلاقة النظام المغربي نحو العلاقات مع الكيان الصهيوني بسهولة ولن تمر فلقد اظهر الشعب المغربي بطلائعه المثقفة الواعية موقفا من فلسطين في قمة الوعي والالتزام.. والأمر يتواصل ففي مرحلة أرادها الاستكبار العالمي مرحلة انهيار وهرولة اذا بنا نرى دولة صغيرة محدودة القدرة وتدين للأمريكان ببقائها وهي الكويت تقف موقفا طليعيا ضد الهرولة نحو التطبيع وتعلن موقفا ثابتا وراسخا مع فلسطين.. اما الشعوب فهي على قلب فلسطين لا تنزاح ابدا.. بدءا من الشعب المصري وانتهاء بشعب الإمارات المتحدة.

تباشير الصبح:

إن قراءة من كل الزوايا لما نحن عليه شعوبا وحكومات وما عليه الآخر اقتصادا ومجتمعا وسياسات ومقارنة ذلك بأي مرحلة سبقت منذ عدة قرون تؤكد لنا أننا في مرحلة أبعد عن الهزيمة واقرب للنصر..

إن أهم شيء يمكن الالتفات إليه التحرر من النظرة قصيرة المدى والإيمان بان القوة المناعية في الأمة تتقدم من العمق الى المواجهة مستعينة بتراثها وقيمها وروحها وهي في المواجهة المحتدمة ستظهر عبقريتها الخاصة.. ويجب التأكد انه لولا قوة المناعة لدى أمتنا لانتهت منذ زمن بعيد وعلى ذلك تصبح مهمة الإعلاميين والمثقفين وعلماء الدين الإقلاع عن خطاب الهزيمة واليأس والهامشية والعمل على استثارة قوة المناعة في الأمة فتباشير الصبح قد لاحت من وراء تلال التحديات.. والله غالب على أمره.