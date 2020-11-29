بلميهوب :خطة الانعاش الاقتصادي تسير على قدم وساق

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالاستشراف الدكتور محمد شريف بلميهوب، أن الاجراءات الخاصة بضمان عودة النشاط الاقتصادي بعد جائحة كورونا تسير على قدم وساق وقد تم بفضل خطة الانعاش الاقتصادي وضع نظام مؤسساتي وإعادة النظر في قوانين بعض القطاعات.

وأوضح بلميهوب لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح عبر القناة الاولى ، هذا الأحد ،أن العمل جار من أجل اتمام المرحلة الأولى من خطة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، ” توصلنا الى وضع نظام مؤسساتي كامل بمراسيم جديدة وقوانين جديدة في بعض القطاعات التي كانت مهمشة من قبل وأصبحت قطاعات وزارية قائمة في ذاتها وصلنا الى 50 مرسوم و 10 قوانين تم تعديلها “