بلميهوب: الجزائر ليست مفلسة.. وتمويل الإقتصاد بأموال حسابات التخصيص

كشف محمد شريف بلميهوب الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلّف بالإستشراف، أن رئيس الجمهورية قد أعطى توجيهات صارمة، لإيجاد موارد أخرى غير المحرقات دون اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية.

وأضاف بلميهوب خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، أن الإمكانات التي تحوزها قطاعات المناجم والكيمياء الصيدلانية والزراعة الصحراوية لا تقدر بثمن، و التي يمكن للبلاد من خلالها تنويع اقتصادها وتمويل استثماراتها.

وأكد الوزير أنّ الدولة ليست مفلسة، وأنّ هناك موارد مالية لم تستخدم حتى الآن، والتي يجب استغلالها لصالح الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الميزانيات المخصصة لقطاعات معينة ولكن لم يتم استخدامها، مضيفا أنّه يمكن اليوم استخدام هذه الأموال الموجودة في حسابات التخصيص الخاص، من أجل تمويل الإقتصاد.

وذكر الوزير، أنّ هناك وسائل أخرى لتمويل الاقتصاد، مثل منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق المالية، والتي تمكن من جلب الأموال المتداولة خارج الدائرة المصرفية.