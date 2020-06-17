بلمهدي: هناك من يشوش على أداء الخبراء والأطباء ويجب الصبر على إستمرار غلق المساجد

قال، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، إنّ “هناك من يشوش على أداء الخبراء والأطباء وهذا الأمر غير معقول، ويجب الصبر على استمرار غلق المساجد”.

وأكد بلمهدي أن “المواطنون يتألمون لغلق المسجد لأن قلوبهم متعلقة بها، لكن يجب الصبر على إستمرار غلق المساجد”.

واضاف الوزير أنه ومن “أجل الأمن الصحي يجب مشاورة علماء الصحة قبل اتخاذ القرارات”.

وقال بلمهدي أن “خبراء الصحة هم من يعرفون حقيقة الوضع في الجزائر”، مشيرا في السياق ذاته أن “خبراء الصحة يؤكدون على أن الظروف لا تسمح بفتح المساجد في الفترة الحالية”.