بلمهدي: ” سنصوم شهر رمضان.. وصلاة التراويح ستصلى في البيوت”

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن شهر رمضان هذه السنة سيأتي مخالفا لما فات من السنوات الفارطة.

وأضاف الوزير، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم عقد إجتماع مع الناطق الرسمي للجنة مراقبة تطور وباء كورونا جمال فورار مع لجنة الفتوى.

وأفاد الوزير، أن الإجتماع خلص إلى ضرورة صوم المواطنين، لأن الصيام لا علاقة له بالوباء وسنصوم.

غير أن الأشخاص الذين يمتلكون رخصة صحية يمكنهم الإفطار.

أما قضية صلاة التراويح، فهي من النوافل وسيصليها المصلين في المنازل، وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في البيت.