بلمهدي: أزيد من 4 آلاف مسجد سيُفتح عبر التراب الوطني

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أنه تم إحصاء أزيد من 4 آلاف مسجد، على مستوى التراب الوطني، سيتم إعادة فتحها السبت المقبل بعد توفرها على كل الشروط.

وفي تصريحات للإذاعة الوطنية اليوم الأحد، أكد بلمهدي، أن ما تم تحصيله من عملية المعاينة، هو حوالي 24 بالمائة من مجموع المساجد المتواجدة عبر كامل التراب الوطني، التي توفرت فيها الشروط اللازمة، بما في ذلك شرط إتساع المسجد لـ1000 مصلي.

وفي ما يخص ” البروتوكول” الصحي الخاص بالمساجد، أكد بلمهدي أنه سيكون تحت إشراف الوزارة الوصية، والوالي الذي يرأس اللجنة العلمية الولائية.

كما كشف الوزير، عن تجند متعدد، يشمل المجتمع المتطوع لجميع القطاعات، من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية بإذن الله ووعي المصلين.

وحتى لا يعاد غلق المساجد مرة أخرى، دعا الوزير المواطنين إلى الإخلاص في الدعاء لله وأن يجعلوا من هذه العودة عودة حميدة بينهم وبين الله وإخوانهم.