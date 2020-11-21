بلماضي يورط محرز مع مانشستر سيتي!

ج.ن

عرض المدرب الوطني جمال بلماضي لاعبه و قائد كتيبة الخضر رياض محرز لأزمة محتملة مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي في الأيام المقبلة، وفي معرض إشادته برياض محرز، خلال حديث له مع للإذاعة الوطنية أمس، خرج بلماضي بتصريحات قد تتسبب في أزمة للجناح الطائر مع ناديه، بعدما أكد بأنه قد شارك في مباراتي الخضر الأخيرتين أمام زيمبابوي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 وهو مصاب، وسجل محرز هدفا وقدم تمريرة حاسمة في مباراة الذهاب التي شهدت فوز الجزائر على زيمبابوي 3-1، كما سجل هدفا آخر بطريقة مذهلة في مباراة العودة التي انتهت بالتعادل 2-2، بعدما استقبل الكرة بكعب قدمه ووضعها أمامه قبل أن يراوغ مدافعي الخصم يمينا ويسارا أكثر من مرة ويضع الكرة بسهولة في الشباك، وقال بلماضي: “أصر محرز على لعب مباراتي زيمبابوي رغم معاناته من آلام حادة على مستوى الظهر، ورغم خضوعه لفحص طبي، وتعرضه لإرهاق السفر لمدة 10 ساعات، فقد أصر أيضا على المشاركة في مباراة العودة”، وأضاف بلماضي: “لم يكن محرز يفكر مطلقا في مباراة فريقه مانشستر سيتي المهمة أمام توتنهام في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي”، وواصل: “تصرف محرز يعني الكثير بالنسبة لنا، فاليوم اللاعبون لديهم رغبة كبيرة في اللعب للمنتخب مقارنة بالأندية، وهذا السلوك لم يكن موجودا من قبل”، واختتم بالقول: “مسؤولو الاتحاد الجزائري ساعدونا على توفير مناخ هادئ وملائم ويسهل على كل اللاعبين الاندماج في الفريق بسهولة ويجعلهم يتوقون إليه كثيرا”، يذكر أن محرز قد واجه انتقادات كثيرة خلال الفترة الأخيرة من جماهير مانشستر سيتي بسبب تذبذب مستواه مع الفريق، وهو عكس ما يظهر عليه في مباريات منتخب محاربي الصحراء التي يظهر فيها تألقا كبيرا في كل الأوقات.