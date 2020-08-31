بلماضي يقرر إعادة اللاعب نبيل بن طالب لـ “لخضر”

ج.ن

يدرس المدرب الوطني، جمال بلماضي، جميع الخيارات المتاحة أمامه، لتجهيز المجموعة الأنسب لتمثيل “الخضر” خلال الفترة المقبلة، وبعد فترة من الغياب عن المباريات.

واستغل مدرب “الخضر” فترة التوقف، للبحث عن بدائل لتدعيم صفوف المنتحب الجزائري خلال الفترة المقبلة، والعمل على النزول بالمعدل العمري للفريق.

ويبحث مهندس تتويج محاربي الصحراء بكأس أمم أفريقيا 2019، عن البديل الأنسب لعدلان قديورة، الذي يعاني من آثار إصابة بليغة أبعدته عن الميادين لفترة ليست بالقصيرة.

وحسب مصدرنا، فإن بلماضي ينوي الاعتماد على نبيل بن طالب، الذي يتجه لمفاجأة الجميع من خلال مواصلة مشواره مع فريق شالكه، خاصة وأن مدربه دافيد فاجنر، أكد استعداده لمنحه فرصة جديدة مع الأزرق الملكي.

وقرر بلماضي مراقبة بن طالب، خلال مُشاركته في المباريات الرسمية مع فريقه الألماني، خاصه وأنه على قناعة بأن بن طالب الوحيد القادر على تعويض قديورة الملقب بالدبابة، والذي سيكون من الصعب التعويل عليه طويلا بسبب تقدمه في السن، حيث يبلغ 34 عاما.

ويبلغ نبيل بن طالب من العمر 26 سنة، وهو من أصغر اللاعبين الجزائريين المحترفين في الدوريات الكبرى، وبإمكان نبيل بن طالب المشاركة في مونديالين قادمين، حيث سيكون في مونديال 2026 الذي سيجري في المسكيك وكندا وأمريكا في الواحدة والثلاثين سنة وبضعة أشهر من العمر، ويبقى السؤال عن إمكانية عودة نبيل بن طالب للخضر مطروحا بقوة، في عهد جمال بلماضي، وهل يقبل بمقعد الاحتياط، بعد أن أصبح إسماعيل بن ناصر نجم الميلان الخيار الأول لبلماضي ومستقبل المنتخب الجزائري، مع احتمال انضمام حسام عوار لكتيبة بلماضي في القريب العاجل وهو يشغل نفس المنصب الذي يلعب فيه نبيل بن طالب.