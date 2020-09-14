بلماضي يعفي محرز من المشاركة في التربص المقبل “للخضر”

ج.ن

من المتوقع أن يقوم المدرب الوطني جمال بالماضي، بإعفاء محرز من المشاركة في التربص القادم “للخضر” تفاديا لإجهاده، وسيكون التربص المقبل، خارج أسوار مركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى.

وطالت لعنة فيروس كورونا رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي يواصل الخضوع للعزل الصحي في انتظار تعافيه بشكل نهائي من العدوى.

وكانت مصادر إعلامية إنجليزية أن الدولي الجزائري يملك حظوظ وافرة من أجل المشاركة في المباراة الأولى لفريقه في الموسم الجديد، والتي ستجمعه يوم 21 سبتمبر الحالي بنظيره ولفرهامبتون في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي، لكنه في المقابل لن يكون، على الغالب، متواجدا في تربص “الخضر”.

ويشهد التربص خوض “محاربي الصحراء” لمباراتين وديتين تحضيراً لاستئناف تصفيات أمم أفريقيا 2022، حيث سيقابل رفقاء مبولحي، شهر نوفمبر المقبل، منتخب زمبابوي ذهاباً وإيابا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة السادسة، التي كان قد هزم فيها المنتخب الجزائري منافسيه زامبيا وبوتسوانا في أول جولتين.