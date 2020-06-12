بلقيدوم: السلطات العليا وافقت على استئناف البطولة وسنجتمع مع رؤساء الأندية

أوضح نائب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم فاروق بلقيدوم، أن السلطات العليا للبلاد وافقت على استئناف الدوري الجزائري.

وقال بلقيدوم في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنه بصدد التحضير لعقد اجتماع مع رؤساء الأندية “لمعرفة مدى استعدادهم للعودة إلى المنافسة وإمكاناتهم والمشاكل التي يعانون منها”.

وأضاف “السلطة العليا في البلاد وافقت على الرجوع إلى البطولة وسننتظر الضوء الأخضر من وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة ويبقى تقديم البروتوكول للوزارة الوصية”.