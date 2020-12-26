بلقبلة يصنع الحدث في فرنسا بسبب بلاغ كاذب عن حريق

يواصل الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، صناعة الحدث في الدوري الفرنسي لكن هذه المرة ليس من خلاله مستواه مع ناديه “بريست”,حيث تعرّض لاعب المنتخب الوطني الجزائري، لموقف طريف بعد لقاء ناديه بريست ومضيفه لانس في الأسبوع 17 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم،وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي واجه فيه الإعلاميين بملعب “بولارتديليليس”.وفرّ بلقبلة تاركاً مكانه في قاعة المؤتمرات،بعد أن انطلق جرس التنبيه الخاص بالحرائق في الملعب، حيث أعلن الروبوت الآلي وجود حادث خطير، ورغم ذلك، بقي الدولي الجزائري يترقب مكان المشكلة، قبل أن ينطلق صوب غرف تغيير الملابس هرباً من الحادث.وزادت فترة الرعب التي عاشها بالقبلة من حسرته بعد الخسارة،حيث بدت عليه علامات عدم الرضا عن الأداء الذي قدموه أمام صاحب المركز السابع بالدوري، قبل أن يعيش لحظات مخيفة، قرّر على أثرها رفض العودة للإجابة عن باقي الأسئلة، وخلفه المدير الفني أوليفييهدالاغليو الذي برّر أسباب الهزيمة غير المتوقعة.واكتشف لاعب “محاربي الصحراء” أن الأمر كان بلاغاً خاطئا، بشكل متأخر، رغم الشكوك التي انتابته في البداية وجعلته يبقى متسمراً بمكانه لعدة ثوان،قبل أن يقرّر الهروب لتفادى حادث لم يكن في الأساس.وشاركبلقبلة في كامل مجريات المباراة، بعد أن أضحى قائداً للتشكيلة وأفضل لاعبيها،إلاأنّه لم يستطع صنع الفارق لوحده،في ظل الضعف الذي يعانيه بريست هذا الموسم.