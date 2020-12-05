بلقبلة: والدي رفض مقابلتي بعد الفضيحة التي ارتكبتها في تربص الخضر في قطر

عاد اللاعب الدولي الجزائري هاريس بلقبلة لاعب نادي ستاد بريست الفرنسي للحدث عن الحادثة الشهيرة التي وقعت له في تربص الخضر في قطر قبيل انطلاق نهائيات كأس افريقيا 2019 بمصر والتي تسببت في طرده من المعسكر والمنتخب الوطني الجزائري، وكشف بلقبلة بأن ردة فعل والده ازاء تلك الفضيحة قد كانت صادمة بالنسبة إليه، وأثرت فيه كثيرا، خاصة وأن والده قد رفض مقابلته بعد تلك الحادثة، وقال اللاعب الدولي الجزائري في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام فرنسية اليوم: “والدي صدم من فعلتي، وكان على حق في ذلك، لأن ما قمت به كان مرفوضا كليا”، وأضاف: “عندما تم طردي من المنتخب الوطني، وبعد عودتي إلى فرنسا، والدي رفض ملاقاتي، وتوجهت للمبيت عند أصدقائي”، وختم: “لقد رفض أيضا الرد على جميع اتصالاتي، ولم يتكلم معي لأسابيع طويلة، لم يستطع تقبل الوضع، وأتفهم موقفه”، وعاد اللاعب مؤخرا الى المنتخب الوطني الجزائري، حيث عفا عنه المدرب الوطني جمال بلماضي، الذي قال في تصريحات بأن بلقبلة قد عرف حجم الخطأ الذي وقع فيه، واعتذر عنه وذلك كان كافيا، مؤكدا في الوقت ذاته بأن اللاعب يمتلك امكانيات رائعة وهو قادر على تقديم الاضافة اللازمة للمنتخب الوطني.