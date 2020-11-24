بلعمري يواجه مصيرا مجهولا في ليون

لا يزال مدافع المنتخب الوطني جمال بلعمري يعاني الأمرين في صفوف فريقه الفرنسي الجديد ليون، بسبب ابتعاده عن المشاركة، لاعب نادي الشباب السعودي السابق انتقل إلى ليون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكنه فشل في حجز مقعد أساسي في التشكيلة حتى الوقت الراهن، ويواجه جمال بلعمري منافسة قوية من قبل البرازيلي مارسيلو، مدافع ليون، الذي يقدم مستويات مميزة للغاية في خط الدفاع على مدار الفترات الأخيرة، آخر تلك المباريات كانت تلك التي حقق فيها ليون فوزا صعبا على مضيفه آنجي بنتيجة 1- 0، مساء الأحد الماضي، في الجولة الـ11 من منافسات الدوري الفرنسي، وقدم المدافع البرازيلي مستويات قوية خلال المباراة، نالت إعجاب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، التي ضمته إلى التشكيلة المثالية للجولة الـ11 من “الليغ 1″، الصحيفة الفرنسية أكدت أن مستويات مارسيلو تؤهله للبقاء كعنصر أساسي في تشكيلة ليون خلال الفترة المقبلة، على حساب بلعمري، وسيكون على المدافع الجزائري السعي للحصول على فرصة خلال الفترة المقبلة، للعودة إلى التشكيلة الأساسية، رغم أن ذلك يبدو صعبا في ظل عدم وجود سياسية تدوير، بسبب عدم مشاركة الفريق في أي من المسابقات الأوروبية خلال الموسم الحالي، يذكر أن بلعمري قد شارك لأول مرة مع ليون في التعادل مع ليل 1-1، يوم 1 نوفمبر الماضي، في اطار الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.