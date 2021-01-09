بلعمري يعود إلى اهتمامات غازي عنتاب التركي

صارت الوضعية المعقدة التي يعيشها اللاعب الدولي الجزائري، جمال بلعمري مع فريقه أولمبيك ليون الفرنسي وغيابه عن المشاركة في مباريات الدوري الفرنسي، تثير اهتمام أندية كثيرة لمحاولة الظفر بخدماته مستغلة عدة جوانب لإقناعه بخوض تجربة جديدة تعيده للميادين، وكشفت صحيفة “سبور إكس” التركية بأن فريق غازي عنتاب التركي قد حضر عرضا لأولمبيك ليون على أمل خطف المدافع الجزائري المخضرم جمال بلعمري قبل توجه أندية اخرى نحو التفاوض معه في الفترة المقبلة أو في نهاية الموسم الذي سيكون فيه حرا لنهاية عقده، وأكد نفس المصدر بأن بطل إفريقيا كان قد توصل لاتفاق شبه نهائي مع النادي التركي، إلا أن المفاوضات لم تكتمل لأسباب بسيطة لم يكشف عنها، إذ تنوي الأطراف المتفاوضة التوصل لحل المشاكل السابقة من أجل تسهيل عملية انتقاله، ويعود بلعمري إلى دائرة اهتمامات النادي التركي بإصرار من مديره الفني الروماني، ماريوس شوموديكا، الذي تواصل مع الرئيس وأخبره بحاجته الماسة للجزائري من أجل تدعيم خط الدفاع، وهو الذي يعرفه جيدا بعد أن أشرف عليه بألوان الشباب السعودي، وكان رئيس غازي عنتاب قد صرح قبل أشهر بأن الاتفاق قد وقع مع بلعمري بعد اقتناعه بالعرض، إلا أن مشاكل إدارية بينه وبين إدارة فريقه السابق حالت دون انضمامه لصفوف الفريق رغم رغبته الكبيرة في خوض تجربة في الدوري التركي، وتعد تجربة بلعمري مع ليون الأولى في دوري أوروبي، إذ اكتفى في بداية مشواره باللعب مع أندية جزائرية، قبل أن يرحل نحو فريق الشباب السعودي الذي عاش معه بداية مميزة، قبل أن تتسبب المشاكل المادية في طلاق لم يرض الطرفين.