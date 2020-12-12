بلعمري مرشح للعودة إلى الدوري السعودي من بوابة نادي النصر

ج.ن

اقترب المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري من العودة مجددا إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين، بعد رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي في الموسم الرياضي المنصرم، وأوضحت تقارير صحفية سعودية خلال الساعات الأخيرة بأن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت يسعى إلى تدعيم الفريق بالتعاقد مع جمال بلعمري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، كما أشارت التقارير إلى أن الإدارة النصراوية ترغب في الاستفادة من خبرات اللاعب الكبيرة في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في ظل التخبطات الكبيرة التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية، وأكدت التقارير بأن ما يجعل اللاعب الجزائري قريبا من الرحيل عن صفوف ناديه الحالي ليون الفرنسي، هو أنه لا يشارك بشكل منتظم مع الفريق، وهو ما يهدد مركز بلعمري مع المنتخب الوطني الاول الذي يستعد لخوض معسكر تحضيري في شهر مارس القادم.