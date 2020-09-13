بلعريبي في زيارة عمل وتفقد لمشاريع “عدل” بعنابة

قام، اليوم الاحد، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، محمد طارق بلعريبي بزيارة عمل وتفقد لمشاريع عدل بعنابة.

المدير العام لوكالة “عدل” كان رفقة المدير المركزي لتسيير العمليات، حيث عاين مدى تقدم الأشغال بكل من مشروع 500 وحدة سكنية جمعة حسين البوني.

بالإضاقفة إلى حي 2000 وحدة سكنية بالقنطرة و 1077 وحدة سكنية القنطرة و مشروع 2000 وحدة سكنية ذراع الريش.

وتم تفقد ايضا السكنات الجاهزة بمشروع 5000 وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار ذراع الريش.

وبرمج المدير العام لوكالة عدل عقب الزيارة لقاءا عشية اليوم الأحد مع مسؤلي شركة الإنجاز OZKA، KUZU ، ACEG.

وذلك من اجل النظر في تأخر المشاريع التي تشرف عليها، كما سيلتقي المسؤول ايضا بممثلي المكتتبين بمقر المديرية الجهوية عنابة للإستماع لإنشغالاتهم.