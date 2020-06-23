بلعريبي: أحياء عدل يجب أن تكون الأفضل

أمر مدير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، مسؤولي كافة الأحياء التابعة للوكالة بتنظيم عمليات تنظيف شاملة وتزيين حدائقها وتصليح كل ما يتطلب التصليح من مرافق وخزانات مياه وغيرها، مطالبا بضرورة الحرص على أن تكون أحياء “عدل” هي الأفضل من بين كل الأحياء الأخرى.

وعلم من مصادر مؤكدة أن طارق بلعريبي أعطى تعليمات صارمة، لكافة مصالحه ومديريه المركزيين والجهويين من أجل تجنيد وتسخير كل عمال الوكالة على مستوى الأحياء، الذين أبدى عدم رضاه عن عملهم في بلوغ هدف الوكالة لجعل أحيائها نماذج عن الأحياء النظيفة والقادرة على توفير الراحة والطمأنينة لقاطنيها.

وشدد بلعريبي في لقاء عقده مع مديري الوكالة على إلزامية التعامل بصرامة مع كل عامل أو مسؤول حي يتقاعس في أداء مهامه والوقوف على نظافة حيه والتكفل بكل ما تم التعاقد بشأنه مع المكتتبين في العقود المسلمة لهم، بما في ذلك أشغال الصيانة والمساحاتةالمشتركة في العمارات وكذا الحدائق وغيرها.

وأكد مدير الوكالة بأنه يرفض أية أعذار في هذا الخصوص، وقرر مباشرة الحملة انطلاقا من يوم غد، حيث ستكون الإنطلاقة الرسمية من المدينة الجديدة سيدي عبد التي ستشهد حملة تنظيف واسعة، تشمل كل المرافق العمومية والفضاءات العامة وصهاريج وخزانات المياه وكل ما يتطلب التنظيف.