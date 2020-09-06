بلعباس..حجز 7770 قارورة خمر مموهة باكياس الاسمنت

الأولى
عن سارة يوبي 886

تمكنت عناصر الجمارك من احباط محاولة ادخال كمية كبيرة من المشروبات الكحولية قدرت ب7770 قنينة خمر من مختلف الانواع والاحجام على متن شاحنة مقطورة مموهة باكياس الاسمنت .
العملة جاءت استغلالا لمعلومات تلقتها مصالح الجمارك حول قيام شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمشروبات الكحولية بادخال كمية من المشروبات الكحولية ، وبتضيق الرقابة على الطرق تم توقيف الشاحنة ، حيث تم ضبط الكمية مموهة ب120 كيس من الاسمنت وتم توقيف عناصر العصابة وتقديمهم الى العدالة .
محمد بن ترار

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